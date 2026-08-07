Смертельный секс на вписке: как опасный эксперимент оборвал жизнь 22-летней девушки

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

В современной российской молодежной среде прочно укоренилось понятие «вписка» — неформальная вечеринка, как правило, в съемной или пустующей квартире, где собираются малознакомые или вовсе незнакомые люди для совместного времяпрепровождения с обильным употреблением алкоголя.