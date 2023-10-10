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Экс-вратарь "Спартака" Кавазашвили назвал удивительным уход Малкома из "Зенита"

Экс-вратарь "Спартака" Кавазашвили назвал удивительным уход Малкома из "Зенита"

Бывший голкипер московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью "Футболу Саудовской Аравии" заявил, что трансфер бразильского полузащитника Малкома из "Зенита" в "Аль-Хиляль" выглядел удивительным.

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