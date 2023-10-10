Экс-вратарь "Спартака" Кавазашвили назвал удивительным уход Малкома из "Зенита"

Бывший голкипер московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью "Футболу Саудовской Аравии" заявил, что трансфер бразильского полузащитника Малкома из "Зенита" в "Аль-Хиляль" выглядел удивительным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии