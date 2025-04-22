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Историк Тодд: Запад не смог победить Россию на Украине

Историк Тодд: Запад не смог победить Россию на Украине

Французский историк Эммануэль Тодд в интервью немецкой газете Berliner Zeitung отметил, что, несмотря на коллективные усилия западных стран, им не удалось одержать победу над Россией в украинском конфликте.

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