Французский историк Эммануэль Тодд в интервью немецкой газете Berliner Zeitung отметил, что, несмотря на коллективные усилия западных стран, им не удалось одержать победу над Россией в украинском конфликте.
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