Когда наступит «кредитный ренессанс»?

Это произойдет, если ключевая ставка начнет снижаться к концу 2025-го. При этом новый рынок будет гораздо более зарегулированным и осторожным «Кредитный ренессанс» наступит не раньше второго полугодия следующего года, если ключевая ставка начнет снижаться к концу 2025-го», — такой прогноз дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.