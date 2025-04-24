Когда наступит «кредитный ренессанс»?

Это произойдет, если ключевая ставка начнет снижаться к концу 2025-го. При этом новый рынок будет гораздо более зарегулированным и осторожным «Кредитный ренессанс» наступит не раньше второго полугодия следующего года, если ключевая ставка начнет снижаться к концу 2025-го», — такой прогноз дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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