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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Когда наступит «кредитный ренессанс»?

Когда наступит «кредитный ренессанс»?

Это произойдет, если ключевая ставка начнет снижаться к концу 2025-го. При этом новый рынок будет гораздо более зарегулированным и осторожным «Кредитный ренессанс» наступит не раньше второго полугодия следующего года, если ключевая ставка начнет снижаться к концу 2025-го», — такой прогноз дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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