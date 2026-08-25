Ситуацию на топливном рынке в регионе назвали "стабильной и контролируемой" Облпромторг и ТЭК совместно с оперштабом и региональным УФАС продолжает ежедневный мониторинг топливообеспечения.
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Ситуацию на топливном рынке в регионе назвали "стабильной и контролируемой" Облпромторг и ТЭК совместно с оперштабом и региональным УФАС продолжает ежедневный мониторинг топливообеспечения.
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