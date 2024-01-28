Эксперт Хайс назвал третьей мировой войной происходящие в мире события

Эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил, что в сложившейся в настоящее время внешнеполитической обстановке можно выделить признаки начала масштабного международного конфликта.
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