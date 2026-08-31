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Калуга-поиск

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В Калуге с 1 сентября отменяют ограничения на продажу топлива по принципу "чет/нечет"

В Калуге с 1 сентября отменяют ограничения на продажу топлива по принципу "чет/нечет"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша распорядился отменить с 1 сентября ограничения на отпуск топлива по принципу "чёт/нечёт".

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