Нутрициолог Мальцова: обезвоживание не всегда начинается с ощущения жажды

Нутрициолог Марина Мальцова рассказала, что головная боль может быть одним из проявлений недостатка жидкости, однако сама по себе не позволяет сделать вывод об обезвоживании.
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