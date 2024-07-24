Стало известно об окружении гарнизона ВСУ в Красногоровке

В Красногоровке окружен гарнизон ВСУ. Об этом сообщает RT cо ссылкой на издание «Военная хроника». В сообщении указывается, что штурмовики 110‑й ОМСБр продвинулись на 800 м и находятся в 0,5 км от западного въезда, что практически обеспечивает окружение гарнизона ВСУ в городе.