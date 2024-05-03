🥚И снова про яйца. Накануне православного праздника Пасхи Роспотребнадзор обнародовал предупреждение о том, что красить пасхальные яйца неизвестными красителями недопустимо.
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🥚И снова про яйца. Накануне православного праздника Пасхи Роспотребнадзор обнародовал предупреждение о том, что красить пасхальные яйца неизвестными красителями недопустимо.