В Нижегородской области в этом году будет обустроено 66 новых остановочных площадок с павильонами

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на автомобильных дорогах Нижегородской области ведется масштабная работа по обустройству остановочных пунктов.
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