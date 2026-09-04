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Нижегородская правда

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В Нижегородской области в этом году будет обустроено 66 новых остановочных площадок с павильонами

В Нижегородской области в этом году будет обустроено 66 новых остановочных площадок с павильонами

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на автомобильных дорогах Нижегородской области ведется масштабная работа по обустройству остановочных пунктов.

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