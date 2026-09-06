ВС РФ взяли под контроль ключевые маршруты движения техники ВСУ у Орехова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Подразделения войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения группировки войск "Днепр" установили контроль над ключевыми маршрутами движения техники противника на ореховском направлении.
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