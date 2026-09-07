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Научная ёлка WOW! HOW? представит юбилейное шоу «Дед Мороз. Начало.»

Научная ёлка WOW! HOW? представит юбилейное шоу «Дед Мороз. Начало.»

Десятая Научная ёлка WOW! HOW? пройдёт с 24 декабря 2026 года по 6 января 2027 года в Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах.

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