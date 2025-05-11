🔥В Волгограде измерили высоту Мамаева кургана В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне волгоградский краевед Роман Шкода измерил приблизительную высоту Мамаева кургана.
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🔥В Волгограде измерили высоту Мамаева кургана В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне волгоградский краевед Роман Шкода измерил приблизительную высоту Мамаева кургана.