Великие тени ис...
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Великие тени истории

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Яжеарендатор

Яжеарендатор

Огонек, № 42, 1989Вот противные колхозники - взяла, значится, Типикина, 108 бычков в аренду, а колхозные зоотехники почему-то бесплатно не хотят помогать, картошку по себестоимости не продают, новые обои не клеят.

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