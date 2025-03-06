Яжеарендатор

Огонек, № 42, 1989Вот противные колхозники - взяла, значится, Типикина, 108 бычков в аренду, а колхозные зоотехники почему-то бесплатно не хотят помогать, картошку по себестоимости не продают, новые обои не клеят.
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