Грузинский провал Брюсселя: почему оппозиция теряет поддержку и деньги

Популярность грузинской проевропейской оппозиции продолжает снижаться, но при этом в ее среде нарастают раздоры.
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