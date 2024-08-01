На улице Амурской во Владивостоке завершен ремонт теплосетей

Во Владивостоке завершен ремонт теплосетей на улице Амурской. Сейчас подрядчик приступил к благоустройству территории, в том числе к восстановлению лестничной клетки, которая была демонтирована во время ремонта.
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