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На улице Амурской во Владивостоке завершен ремонт теплосетей

На улице Амурской во Владивостоке завершен ремонт теплосетей

Во Владивостоке завершен ремонт теплосетей на улице Амурской. Сейчас подрядчик приступил к благоустройству территории, в том числе к восстановлению лестничной клетки, которая была демонтирована во время ремонта.

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