Заставлял учить Коран. Гражданина Узбекистана задержали за то, что он истязал 7-летнего русского парнишку - BAZA

Avia.pro - СМИ В Москве развернулась поистине шокирующая история, достойная остросюжетного фильма, где в главной роли выступает гражданин Узбекистана Джихангир, который, по словам местных жителей и родственников, решил взять на себя не только воспитание маленького Андрея, но и научить его "правильной жизни" по своим собственным понятиям.