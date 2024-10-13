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Закон и Порядок

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Заставлял учить Коран. Гражданина Узбекистана задержали за то, что он истязал 7-летнего русского парнишку - BAZA

Заставлял учить Коран. Гражданина Узбекистана задержали за то, что он истязал 7-летнего русского парнишку - BAZA

Avia.pro - СМИ В Москве развернулась поистине шокирующая история, достойная остросюжетного фильма, где в главной роли выступает гражданин Узбекистана Джихангир, который, по словам местных жителей и родственников, решил взять на себя не только воспитание маленького Андрея, но и научить его "правильной жизни" по своим собственным понятиям.

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