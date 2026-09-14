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Адвокат Гузаева объяснила порядок компенсации при разделе дома во время развода

Адвокат Гузаева объяснила порядок компенсации при разделе дома во время развода

Адвокат по вопросам гражданского и семейного права Галина Гузаева рассказала, что загородный дом при разводе можно разделить тремя основными способами: превратить его в два самостоятельных объекта, определить доли бывших супругов либо передать недвижимость одному из них с компенсацией второму.

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