Адвокат Гузаева объяснила порядок компенсации при разделе дома во время развода

Адвокат по вопросам гражданского и семейного права Галина Гузаева рассказала, что загородный дом при разводе можно разделить тремя основными способами: превратить его в два самостоятельных объекта, определить доли бывших супругов либо передать недвижимость одному из них с компенсацией второму.