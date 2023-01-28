Анчелотти недоволен глубиной состава «Реала». Его огорчает, что «Барселона» в кризисе делает покупки, пока мадридцы экономят (Relevo)

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен действиями клуба на рынке. Как утверждает Relevo, итальянец жалуется на то, что у него есть только 14-15 футболистов, на которых он может рассчитывать на постоянной основе.
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