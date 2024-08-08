Бои в Курской области: какую цель преследует атака ВСУ?

В приграничных районах Курской области (в Суджанском и Кореневском) идут тяжелые бои — украинские войска при поддержке бронетехники атаковали российскую территорию и сумели зайти в несколько приграничных населенных пунктов.
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