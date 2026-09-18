IT-эксперт Махмутов объяснил новую схему мошенников с чужими переводами

Неожиданно поступившие на банковский счёт деньги не стоит самостоятельно переводить по реквизитам предполагаемого отправителя, поскольку это может быть частью мошеннической схемы, рассказал KP.
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