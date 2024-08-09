Ефимов: в Москве восстановят 15 помещений в объектах культурного наследия

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с 2017 года по результатам конкурсов с инвесторами заключены договоры купли-продажи 27 помещений в объектах культурного наследия общей площадью более 4 тыс.