«Произвёл революцию в ПВО»: Турция показала работу лазерно-радиоэлектронного комплекса борьбы с дронами Gökberk На днях турецкая оборонная компания Aselsan объявила о крупном прорыве – успешных испытаниях мобильного лазерно-радиоэлектронного комплекса Gökberk ((«Чистое небо»), в ходе которых эта система продемонстрировала способность эффективно выводить из строя FPV-беспилотники, представляющие растущую угрозу в современных конфликтах.