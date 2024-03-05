Blackrock видит в Индии и Индонезии большие возможности в плане инвестиций

Blackrock видит в Индии и Индонезии большие инвестиционные возможности Американская инвестиционная компания BlackRock рассматривает Индию и Индонезию как две страны Азиатско-Тихоокеанского региона, предлагающие множество инвестиционных возможностей, заявил во вторник глава отдела исследований в регионе Манджеш Верма.
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