Blackrock видит в Индии и Индонезии большие возможности в плане инвестиций

Blackrock видит в Индии и Индонезии большие инвестиционные возможности Американская инвестиционная компания BlackRock рассматривает Индию и Индонезию как две страны Азиатско-Тихоокеанского региона, предлагающие множество инвестиционных возможностей, заявил во вторник глава отдела исследований в регионе Манджеш Верма.