Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Blackrock видит в Индии и Индонезии большие возможности в плане инвестиций

Blackrock видит в Индии и Индонезии большие возможности в плане инвестиций

Blackrock видит в Индии и Индонезии большие инвестиционные возможности Американская инвестиционная компания BlackRock рассматривает Индию и Индонезию как две страны Азиатско-Тихоокеанского региона, предлагающие множество инвестиционных возможностей, заявил во вторник глава отдела исследований в регионе Манджеш Верма.

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