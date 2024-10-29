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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft отмела слухи о том, что устанавливает спорную ИИ-функцию Recall на ПК без в...

Microsoft отмела слухи о том, что устанавливает спорную ИИ-функцию Recall на ПК без в...

Microsoft отмела слухи о том, что устанавливает спорную ИИ-функцию Recall на ПК без ведома пользователейРанее в этом году Microsoft анонсировала функцию Recall для компьютеров Copilot Plus PC с Windows 11, которая делает скриншоты практически всех действий пользователя и фиксирует любую активность.

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