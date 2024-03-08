Глубинное государство и Русский мир: война до победного конца «Грядёт Парад Победы… Всё, что сегодня с великими трудами… добывает молодая идеология Государства Российского… утекает в чёрную преисподнюю ельцинизма, в канализацию исторических отходов… Ельцин, отброшенный ураганом истории, отлетит в сторону.