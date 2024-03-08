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Славянская доктрина

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Глубинное государство и Русский мир: война до победного конца

Глубинное государство и Русский мир: война до победного конца

Глубинное государство и Русский мир: война до победного конца «Грядёт Парад Победы… Всё, что сегодня с великими трудами… добывает молодая идеология Государства Российского… утекает в чёрную преисподнюю ельцинизма, в канализацию исторических отходов… Ельцин, отброшенный ураганом истории, отлетит в сторону.

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Комментарии
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Александр
Какие 30 тыс.предприятий,закрытых при Ельцине? Во всём СССР в 1988 году было около 26 тыс.предприятий.Всего.
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10 час.
Юрий Ильинов
Какая разница: закрыты, открыты? При Ельцине на ядерных объектах дежурили американцы. Что это, если не капитуляция?
Ответить
4 час.

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