Сергей Колбин рассказал севастопольской молодёжи о «Беркуте»

С 12 по 22 марта Общество «Знание» проводит форумы «Российский Крым: десять лет спустя». 10-ю годовщину Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечают по всей стране, и молодые люди, студенты и школьники, становятся участниками просветительских мероприятий.