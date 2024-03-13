Сергей Колбин рассказал севастопольской молодёжи о «Беркуте»

С 12 по 22 марта Общество «Знание» проводит форумы «Российский Крым: десять лет спустя». 10-ю годовщину Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечают по всей стране, и молодые люди, студенты и школьники, становятся участниками просветительских мероприятий.
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