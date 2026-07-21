"Авито": 75% объема креативных услуг приходится на 10 регионов

Большинство сделок (75%) в сфере креативных услуг на технологической платформе "Авито" в I полугодии 2026 года приходится на 10 регионов-лидеров, следует из результатов обзора платформы "Авито" при поддержке Единого центра креативной экономики (АНО "Креативная экономика").