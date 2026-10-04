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Пункт-А

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Астраханский суд заставил подрядчика вернуть полтора миллиона за убранный мусор

Астраханский суд заставил подрядчика вернуть полтора миллиона за убранный мусор

Арбитражный суд признал недействительными четыре контракта на уборку икрянинских несанкционированных свалок, квалифицировав их как искусственное дробление единой сделки для контрактации без торгов.

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