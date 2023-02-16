Bloomberg: заявление Писториуса по танкам Leopard 2A6 для Киева говорит о провале политики Запада по военной поддержке Украины

Заявление руководителя немецкого оборонного ведомства Бориса Писториуса по бронемашинам Leopard 2A6 для киевской стороны говорит о провале политики западных государств по военной поддержке Украины.
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