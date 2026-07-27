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Царьград

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Косачев раскрыл международные амбиции Киева после атак 25 июля

Косачев раскрыл международные амбиции Киева после атак 25 июля

Константин Косачев сообщил, что Украина стремится интернационализировать конфликт с Россией. После атаки 25 июля на иранское судно, в результате которой погиб моряк, возникает угроза вовлечения в противостояние других стран.

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