Косачев раскрыл международные амбиции Киева после атак 25 июля

Константин Косачев сообщил, что Украина стремится интернационализировать конфликт с Россией. После атаки 25 июля на иранское судно, в результате которой погиб моряк, возникает угроза вовлечения в противостояние других стран.
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