Кочетков 3-й раз пропустил 5+ шайб за матч в этом сезоне. Он отразил 23 из 28 бросков «Айлендерс»

Вратарь «Каролины» отразил 23 из 28 бросков в игре регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:5). Ранее в этом сезоне он пропустил 6 шайб от «Колорадо» (4:6) и 5 – от тех же «Айлендерс» (4:5 ОТ).