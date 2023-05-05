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РИА Новости: участники зерновой сделки не обсуждают конкретные сроки для ее продления

Участники сделки по зерну в настоящее время не затрагивают тему со сроками продления ее действия. Сейчас говорят об устранении препятствий для экспорта продукции из России.

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