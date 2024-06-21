Пятый Дальневосточный форум экологичного транспорта пройдет на Сахалине

На территории перед зданием правительства Сахалинской области пройдет выставка электрического и газомоторного транспорта, где можно будет увидеть современные автобусы на газомоторном топливе, гибридные автобусы и легковые автомобили, а также дорожную и коммунальную спецтехнику.