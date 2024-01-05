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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби набрал 1+2 с «Бостоном», забив победный гол при счете 5:5. Он на 7-м месте в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (173)

Кросби набрал 1+2 с «Бостоном», забив победный гол при счете 5:5. Он на 7-м месте в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (173)

Капитан «Питтсбурга» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Брюинс» (6:5).

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