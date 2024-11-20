Прокуратура Франции запросила пять лет тюрьмы для звезды «Астерикса»

Прокуратура Франции запросила пять лет тюрьмы в отношении актера, снявшегося в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря» Пьера Пальмада, который в феврале 2023 года стал виновником ДТП под воздействием наркотиков, сообщает BFMTV.