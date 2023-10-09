В конце ноября российская делегация отправится в Дубай на 28-ю конференцию ООН по изменению климата

В конце ноября российская делегация отправляется в Дубай на 28-ю климатическую конференцию ООН. О том, какие направления работы по устойчивому развитию в России она представит и о каких отечественных проектах расскажет участникам конгресса, эксперты рассказали на тематическом круглом столе.
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