В конце ноября российская делегация отправится в Дубай на 28-ю конференцию ООН по изменению климата

﻿﻿В конце ноября российская делегация отправляется в Дубай на 28-ю климатическую конференцию ООН. О том, какие направления работы по устойчивому развитию в России она представит и о каких отечественных проектах расскажет участникам конгресса, эксперты рассказали на тематическом круглом столе.