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В конце ноября российская делегация отправится в Дубай на 28-ю конференцию ООН по изменению климата

В конце ноября российская делегация отправится в Дубай на 28-ю конференцию ООН по изменению климата

﻿﻿В конце ноября российская делегация отправляется в Дубай на 28-ю климатическую конференцию ООН. О том, какие направления работы по устойчивому развитию в России она представит и о каких отечественных проектах расскажет участникам конгресса, эксперты рассказали на тематическом круглом столе.

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