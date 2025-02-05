Глава МИД Никарагуа заявил о выходе из ФАО ООН из-за доклада о продовольствии

Доклад «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2024 году», подготовленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН, недостоверный и опубликован в политических целях, в связи с чем Никарагуа выходит из этой структуры ООН и закрывает ее представительства в стране.