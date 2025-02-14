В Екатеринбурге планируют проложить 103 километра новых сетей освещения в 2025 г

В 2025 году в Екатеринбурге планируется обустроить 103 километра новых сетей освещения, охватывающих разные районы городаВ 2025 году в Екатеринбурге планируется обустроить 103 километра новых сетей освещения, охватывающих разные районы города.
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