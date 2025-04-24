«Враг был разгромлен и отброшен» 80 лет назад СССР уничтожил ключевой бастион нацистов. Как советские войска провели эту операцию?

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25 апреля 1945 года завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция, в ходе которой Красная армия вышла к Балтийскому морю, отсекла восточно-прусскую группировку противника от основных сил, расчленила и уничтожила.