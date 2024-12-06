Растения и животные, которые могут причинить нестерпимую боль

Природа прекрасна, не правда ли? Она не только снабжает нас пищей и водой, но множеством дивных мест, которые можно посетить, и замечательных существ, на которых можно полюбоваться… Но, разумеется, иногда картина не столь радужна.
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