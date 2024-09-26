Илон Маск призвал не посещать Великобританию, в которой отпускают педофилов и сажают за посты в соцсетях

Американский миллиардер Илон Маск в своей социальной сети X, комментируя новость о своем исключении из списка участников британского инвестфорума, посоветовал никому не ехать в Соединённое Королевство, где осужденных педофилов выпускают на свободу.
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