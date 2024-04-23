Марина Шемилина представила в Прокуратуре Приморского края ежегодный Доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и состоянии бизнес-климата в регионе

Заместитель прокурора Приморского края Андрей Трегубов и приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина обсудили результаты взаимодействия органов прокуратуры и регионального правозащитного института в 2023 году.
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