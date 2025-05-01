Сегодня у нас будет много цитат и мало выводов - я надеюсь, что выводы все сделают сами.
А в 2018 году Путин называл себя настоящим националистом...
Комментарии
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валерий двойнишников
Ты повторяешь тех, кто запретил фильм "Русь изначальная" или призыв из фильма "Вставайте люди русские"...понимаемб что тебе от этого коробит...понимаем... а еще, советую, когда коммент пишешь и англосакскую и нашу либеральную Историю читаешь мозги подключать, занятная вещь скажу тебе...Образовывайся.
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2 час.
валерий двойнишников
Либералам и таким псевдоИсторикам, как Александр.
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2 час.
вд
валерий двойнишников
Надеюсь пишешь антиРусские комменты хоть не бесплатно. Куратор не обижает?
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2 час.
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