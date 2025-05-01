А в 2018 году Путин называл себя настоящим националистом...

валерий двойнишников

Ты повторяешь тех, кто запретил фильм "Русь изначальная" или призыв из фильма "Вставайте люди русские"...понимаемб что тебе от этого коробит...понимаем... а еще, советую, когда коммент пишешь и англосакскую и нашу либеральную Историю читаешь мозги подключать, занятная вещь скажу тебе...Образовывайся.