А в 2018 году Путин называл себя настоящим националистом...

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Комментарии
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валерий двойнишников
Ты повторяешь тех, кто запретил фильм &quot;Русь изначальная&quot; или призыв из фильма &quot;Вставайте люди русские&quot;...понимаемб что тебе от  этого коробит...понимаем... а еще, советую, когда коммент пишешь и англосакскую и нашу либеральную Историю читаешь мозги подключать, занятная вещь скажу тебе...Образовывайся.
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2 час.
валерий двойнишников
Либералам и таким псевдоИсторикам, как Александр.
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2 час.
вд
валерий двойнишников
Надеюсь пишешь антиРусские комменты хоть не бесплатно. Куратор не обижает?
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2 час.
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