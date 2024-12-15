Политика как он...
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Политика как она есть

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Названа причина переброски инструкторов НАТО в Курскую область

Переброска инструкторов, прибывших на Украину из стран НАТО, на передовую в Курской области обусловлена необходимостью подготовки отвода украинских подразделений из региона, рассказал порталу «Абзац» военный эксперт Василий Дандыкин.

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