Названа причина переброски инструкторов НАТО в Курскую область

Переброска инструкторов, прибывших на Украину из стран НАТО, на передовую в Курской области обусловлена необходимостью подготовки отвода украинских подразделений из региона, рассказал порталу «Абзац» военный эксперт Василий Дандыкин.
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