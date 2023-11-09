Бобровский выиграл 6-й матч в сезоне, отбив 25 бросков «Вашингтона» из 28

Сергей Бобровский отбил 25 бросков из 28 в матче с «Вашингтоном» (4:3 ОТ). Вратарь «Флориды» одержал 6-ю победу в текущем чемпионате НХЛ, всего россиянин провел 10 игр.
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