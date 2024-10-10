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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кукурелья о руке в матче с Германией на Евро: «Она была в естественном положении, очень близко к телу. Неправильно, что УЕФА говорит об этом спустя время – это подогревает шумиху»

В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте.

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