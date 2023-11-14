Сектант и молодой певец: все мужчины 60-летней певицы Лолиты

Сектант и молодой певец: все мужчины 60-летней певицы ЛолитыСо своим первым мужем Александром Беляевым Лолита Горелик (девичья фамилия артистки) познакомилась в Тамбовском филиале Московского государственного института культуры, где они изучали режиссуру культмассовых мероприятий.
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