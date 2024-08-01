День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне Первый в истории вооруженный конфликт глобального масштаба происходил с 1914 по 1918 год.
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День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне Первый в истории вооруженный конфликт глобального масштаба происходил с 1914 по 1918 год.
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